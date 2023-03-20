Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом

|
Рита Миронова
Рита Миронова 97

Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом на три дня.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента РФ Владимира Путина дорогим другом. По его приглашению Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию, где он планирует провести три дня.

«Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом. Мне очень приятно по Вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом», — сказал председатель КНР.

Он также отметил, что не просто так выбрал именно Россию в качестве первой страны для зарубежного визита после переизбрания. Си Цзиньпин напомнил, что приезжал сюда ровно десять лет назад, когда впервые стал председателем КНР.

«Вы напомнили мне об этом, и по сей день эти картины хорошо сохраняются в моем сердце», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он встречался с Владимиром Путиным примерно 40 раз за 13 лет их знакомства. Сам председатель КНР отмечал, что Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Владимир Путин также выражал уверенность в прочности российско-китайской дружбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планируют обсудить Путин и Си Цзиньпин.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы при внутренних переводах
17:45
Что случилось с могилой Табакова спустя пять лет после его смерти
17:38
Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру
17:32
Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
17:26
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области
17:19
Стартовавший в Петербурге сезон самокатов принес первые проблемы горожанам

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
«Я искренне радовался, что Крым наш»: Гаврилов о присоединении полуострова к РФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео