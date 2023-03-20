Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента РФ Владимира Путина дорогим другом. По его приглашению Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию, где он планирует провести три дня.

«Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом. Мне очень приятно по Вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом», — сказал председатель КНР.

Он также отметил, что не просто так выбрал именно Россию в качестве первой страны для зарубежного визита после переизбрания. Си Цзиньпин напомнил, что приезжал сюда ровно десять лет назад, когда впервые стал председателем КНР.

«Вы напомнили мне об этом, и по сей день эти картины хорошо сохраняются в моем сердце», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он встречался с Владимиром Путиным примерно 40 раз за 13 лет их знакомства. Сам председатель КНР отмечал, что Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Владимир Путин также выражал уверенность в прочности российско-китайской дружбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планируют обсудить Путин и Си Цзиньпин.