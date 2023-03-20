«Будут даны исчерпывающие разъяснения»: что планируют обсудить Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР прилетел в Россию с государственным визитом по приглашению Владимира Путина, с которым проведет встречу тет-а-тет.

В ближайшие три дня президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых поделятся мнениями по поводу конфликта на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, помимо прочих тем, Украина будет фигурировать на повестке дня. Владимир Путин намерен дать исчерпывающие объяснения в ходе переговоров.

«Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Но, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения», — заявил Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом, как отметил пресс-секретарь Путина, председатель КНР сможет получить и видение ситуации, и мнение российской стороны из первых уст.

Путин и Цзиньпин за 13 лет встречались около 40 раз. В этот раз для Си Цзиньпина это первая международная поездка после переизбрания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с председателем КНР Си Цзиньпином прибыл в Москву.