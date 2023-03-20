Песков: начавшаяся около четырех часов назад встреча глав РФ и КНР продолжается

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву по приглашению Владимира Путина.

Песков: начавшаяся около четырех часов назад встреча глав РФ и КНР продолжается

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, начавшиеся около четырех часов назад, еще продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. В московском аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. Спустившись с трапа на российскую землю, лидер Китая поприветствовал народ России и выразил наилучшие пожелания правительству и гражданам страны.

Известно, что Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить вопросы китайско-российского сотрудничества, а также важные глобальные и региональные проблемы.

Между тем в Белом доме началась истерика по поводу встречил лидеров Китая и России. Там объявили, что намерены внимательно следить за результатами визита Си Цзиньпина в Москву. При этом американцы уже заранее обвинили КНР и РФ в подрыве международного порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Си Цзиньпин при встрече назвал Владимира Путина дорогим другом и напомнил, как приезжал в Москву ровно десять лет назад, когда впервые стал главой Китая.

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