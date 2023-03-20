Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил о готовности обсудить план Пекина по Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Визит Си Цзиньпиня в Москву

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о том, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине и готовности его обсудить.

«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос», — отметил российский лидер.

Президент РФ добавил, что Китай исходит из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, а также учитывая неделимую безопасность для всех стран мира.

«Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы», — сказал Путин.

При встрече Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом и сказал, что не просто так выбрал именно Россию в качестве первой страны для зарубежного визита после своего переизбрания. Председатель КНР напомнил, что приезжал в Москву ровно десять лет назад, когда впервые стал главой государства.

До этого сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию. В московском аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом.

Ранее политолог Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему в США началась истерика из-за визита Си Цзиньпина в Москву.

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