В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Встреча лидеров продлилась более четырех часов.

В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась в Кремле.

Беседа началась примерно в 16:30 мск и длилась более четырех с половиной часов. Во вторник, 21 марта, главы государств встретятся вновь для полноформатных переговоров.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта по личному приглашению Владимира Путина. В аэропорту Внуково председателя КНР встретили с оркестром и почетным караулом.

В Кремле ранее сообщили, что визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта. В повестке переговоров лидеров — вопросы китайско-российского сотрудничества, важные глобальные и региональные проблемы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил о том, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине и готов его обсудить.

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