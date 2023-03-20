В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась в Кремле.

Беседа началась примерно в 16:30 мск и длилась более четырех с половиной часов. Во вторник, 21 марта, главы государств встретятся вновь для полноформатных переговоров.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта по личному приглашению Владимира Путина. В аэропорту Внуково председателя КНР встретили с оркестром и почетным караулом.

В Кремле ранее сообщили, что визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта. В повестке переговоров лидеров — вопросы китайско-российского сотрудничества, важные глобальные и региональные проблемы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил о том, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине и готов его обсудить.