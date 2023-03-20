В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Встреча лидеров продлилась более четырех часов.
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась в Кремле.
Беседа началась примерно в 16:30 мск и длилась более четырех с половиной часов. Во вторник, 21 марта, главы государств встретятся вновь для полноформатных переговоров.
Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта по личному приглашению Владимира Путина. В аэропорту Внуково председателя КНР встретили с оркестром и почетным караулом.
В Кремле ранее сообщили, что визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта. В повестке переговоров лидеров — вопросы китайско-российского сотрудничества, важные глобальные и региональные проблемы.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил о том, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине и готов его обсудить.
- 20 мар
- Песков: начавшаяся около четырех часов назад встреча глав РФ и КНР продолжается
- 20 мар
- Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине
- 20 мар
- Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
- 20 мар
- «Будут даны исчерпывающие разъяснения»: что планируют обсудить Путин и Си Цзиньпин
Читайте также
60%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?