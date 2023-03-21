«Работаем сутками»: как операторы ЗРК «Оса» под Угледаром сбивают дроны ВСУ
Морпехи Тихоокеанского флота РФ сбили 150 воздушных целей ВСУ в районе Угледара
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В зоне специальной военной операции работают ЗРК «Оса», ПЗРК «Игла», а также комплекс «Тор». Для каких целей каждый из них используется?
Морпехи-тихоокеанцы сбили 150 воздушных целей под Угледаром, это результат работы только одной батареи. Вертолеты, самолеты и беспилотники ВСУ бойцы зенитного ракетного дивизиона атакуют и поражают из разного оружия, но самое популярное в их арсенале ЗРК «Оса». Этот комплекс позволяет уничтожать даже самые небольшие и маневренные дроны, их киевские формирования используют для разведки местности и нанесения точечных ударов.
«Работаем сутками, много беспилотников корректирующих и ударных. В основном, «Фурии“», — рассказал старший оператор ЗРК «Оса» с позывным «Грут».
Не реже используют морпехи и ПЗРК «Игла» — это самое удобное оружие ближнего радиуса действия и при этом не менее грозное, чем та же «Оса». А если речь идет о крупных целях, вроде штурмовиков Су-25, в дело вступает комплекс «Тор», только за последние сутки у расчетов ЗРК как минимум одна подтвержденная уничтоженная цель.
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