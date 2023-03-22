«Все в воде»: какие регионы России перенимают эстафету весеннего половодья

Как со стихийным бедствием борются власти субъектов? Как живут местные? И что говорят синоптики — когда все закончится?

Затопленные дома и отрезанные от большой земли поселки — весенний паводок стартовал в Центральной России. И если в Липецкой области вода уже постепенно уходит, то в Тульской все только начинается. Правда, специалисты говорят, без паники, у них есть список регионов, которые затопит следующими. С перечнем ознакомился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Такси на другой берег в Тульской области бесплатное. Пассажирам еще помогут погрузить сумки и наденут спасательный жилет. Такой сервис здесь каждую весну, из года в год. Из-за половодья два моста, ведущие в села на том берегу, оказались подтоплены. Другой дороги нет, поэтому — только на лодке. Впрочем, жители говорят, что терпеть неудобства осталось недолго: по опыту прошлых лет знают, что плавать им максимум еще неделю.

Столб, который установлен на полотне моста, служит измерителем уровня воды. По словам местных жителей, в выходные она доходила до четырех метров, на следующий день опустилась до трех, а сейчас уже на уровне около 2,5 метра.

В этом году большая вода уже пришла в города и села Центральной России и Поволжья. Саратовская область. В зоне половодья сотни домов. Под воду ушли дороги и мосты. В одном селе в Курской области жителям даже не смогли организовать переправу. Либо сидят дома, либо ходят пешком по пояс в воде.

Причина половодья — резкое потепление. Талый снег не впитывается в промерзшую почву, а на реках образуются ледяные заторы. Кое-где вода уже начинает уходить. Как в Липецкой области — еще неделю назад проехать здесь было нельзя.

По словам метеорологов, к подтоплениям в центре европейской части России были готовы — их ждали. И знали, что они будут раньше, чем обычно.

«Сейчас ситуация относительно спокойная, хотя все равно вода будет выходить на пойму, будет подтапливать близлежащие дома, и даже есть перечень, подготовлен прогноз, где будет подтапливаться», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В списке — Тульская, Рязанская, Архангельская, Ленинградская, Вологодская области. И пока прогноз сбывается. Например, в Оренбурге. Он тоже был в зоне риска. Пройти к домам в одном поселке жители могут только в болотных сапогах.

«Все было в воде, трубы тоже, станция на половину в воде, там полное воды, подвал весь в воде», — рассказал местный житель.

Эстафету паводков уже готовятся принять другие, восточные регионы страны, в их числе — Татарстан, где в зону подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов. Затем регионы Сибири и Дальнего Востока. По прогнозам метеорологов, в Приморье в этом году реки вскроются раньше, чем обычно. И уровень воды в них превысит средние значения прошлых лет на целый метр.