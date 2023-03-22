Трехдневный визит в РФ завершен: Си Цзиньпин покидает Москву

По итогам многочасовых переговоров РФ и КНР приняли план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин завершает трехдневный визит в Россию и покидает Москву. Китайская делегация уже ждет его в аэропорту Внуково. Кадры отъезда лидера КНР появились в распоряжении 5-tv.ru.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта по личному приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне прошли официальные переговоры сторон в узком и расширенном формате.

По итогам визита китайской делегации Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В частности, было подписано заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года, а также соглашения о сотрудничестве в области совместного производства телепрограмм, углубления сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности и углубления инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов.

Отдельной темой переговоров стал вопрос окончания боевых действий на Украине. По итогам обсуждения российский лидер отметил, что предложенный Пекином план может лечь в основу урегулирования украинского конфликта.

Также Путин сообщил о согласовании большинства параметров по проекту газопровода «Сила Сибири—2». По словам главы РФ, совокупный объем поставок газа к 2030 году будет составлять не менее 98 миллиардов кубических метров, а также сто миллионов тонн сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Си Цзиньпин в ходе торжественного ужина после переговоров в Кремле заявил, что отношения Пекина и Москвы за последние десять лет стали более крепкими, устойчивыми и зрелыми.