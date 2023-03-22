«Крепкие и зрелые»: Си Цзиньпин назвал отношения КНР и РФ примером для подражания
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения КНР и РФ примером для подражания
Фото: © РИА Новости / Михаил Терещенко
До нынешней поездки лидер Китая находился с визитом в стране восемь раз.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного ужина после переговоров в Кремле заявил, что отношения Пекина и Москвы за последние десять лет стали более крепкими, устойчивыми и зрелыми.
«Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми. Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами», — сказал лидер КНР.
Он напомнил, что впервые посетил Россию в марте 2013 году. Второй раз глава Китая побывал в стране в сентябре 2013 года — тогда он принял участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Санкт-Петербурге. После этого Си Цзиньпин приезжал еще в 2014 году на церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи, в мае 2015 года на военный парад в Москве, приуроченный к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в июле того же года в Уфу на саммиты стран БРИКС и ШОС. После он приезжал в 2017, 2018, 2019 годах.
Всего за последние десять лет лидеры КНР и России встречались более 40 раз в различных форматах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие соглашения были подписаны Путиным и Си Цзиньпином.
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