«До конца»: Захарова заявила о намерении Запада уничтожить Украину
МИД РФ назвал планы Лондона по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном провокацией
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Накануне замминистра обороны Великобритании заявляла, что Королевство даст киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном.
Британский план по передаче Украине снарядов с обедненным ураном говорит о том, что западные страны хотят полностью уничтожить Незалежную. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила дипломат Мария Захарова.
«На сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идет о явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину до конца», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Захарова подчеркнула, что после заявлений британской стороны о планах предоставить вооружения Самостийной, все «разговоры» о том, что Великобритания уверена в украинском благополучном будущем «заканчиваются». Кроме того, дипломат считает, что передача снарядов выведет украинский конфликт на новый агрессивный виток.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявляла, что Британия даст киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ответил президент России Владимир Путин на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном.
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