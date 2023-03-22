Вдова Грачевского заявила, что после смерти мужа похудела на десять килограммов
Потусторонняя сила и боль от потери любимого человека вынудили Екатерину Белоцерковскую уехать из дома.
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская откровенно рассказала, как пережила смерть мужа и почему после нее не может жить в их общем загородном доме. Она призналась, что только начала отходить от смерти мужа, хотя прошло уже два года.
«Когда это случилось, я за один день поседела. Я не знала, что такое бывает, но у меня стала седой голова. И еще я за день похудела на десять килограммов», — рассказала Белоцерковская в беседе с МК.
Кроме того, вдове Грачевского по-прежнему страшно ходить на кладбище, но еще больше ее пугает загородный дом, в котором она встретилась с потусторонними силами.
«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела», — призналась Белоцерковская.
Она не могла спать в кровати в том доме, так как чувствовала запах покойного мужа. Все эти факторы в совокупности вынудили ее переехать в Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с нечистой силой после смерти Грачевского столкнулась и его бывшая жена Анна.
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