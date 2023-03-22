Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из Москвы
Трехдневный визит лидера Китая в Россию завершился.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Самолеты с председателем КНР Си Цзиньпина и китайской делегации вылетели из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что лидера Китая провожал почетный караул, который исполнил гимны КНР и РФ. Делегация вылетела на двух самолетах.
До этого сообщалось об окончании трехдневного визита Си Цзиньпина в Россию. Он прибыл в Москву 20 марта по личному приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне прошли официальные переговоры сторон в узком и расширенном составе.
Россия стала первой страной, которую председатель КНР посетил после своего переизбрания. По итогам его визита российская и китайская стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем договорились Путин и Си Цзиньпин в ходе трехдневного визита китайского лидера в Москву.
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