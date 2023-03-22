В Кремле сообщили, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали «мирный план» Украины
Председатель КНР посетил Россию с государственным визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным. Обсуждался ли «мирный план» Украины?
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; Reuters / China Central Television; 5-tv.ru
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень насыщенно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, нужно внимательно ознакомиться с текстами подписных деклараций, особенно той, которая касается российско-китайских отношений.
«Она содержит общее видение настоящего и перспектив наших двусторонних отношений, нашего общего отношения к мировым процессам, трансформациям», — отметил Дмитрий Песков во время брифинга.
Также пресс-секретарь прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что Китай не присоединился к украинскому мирному плану. Как заявил Дмитрий Песков, Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров этот план не обсуждали.
«Был обмен мнениями по положениям, который содержит китайский мирный план. А это (украинский мирный план — Прим. ред.) уже вопрос, который скорее касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной», — ответил Песков.
Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Россию этим утром. Во время государственного визита он дважды встретился с Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru публиковал итоги переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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