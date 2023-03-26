«Мне не страшно»: бойцы-добровольцы рассказали, что привело их в зону СВО

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Российские бойцы на передовой рассказали, чем занимались до начала СВО

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Разные истории, разные судьбы, но одно общее — понимание необходимости этой тяжелой мужской работы.

Впервые российское руководство озвучило объемы военного производства с начала СВО. Сейчас мы понимаем истинное соотношение сил на поле боя и производственных возможностей. Боевые действия на Украине превратились в соревнование пушек и конвейеров, где, впрочем, важно не только число, но и умение.

О некоторых тактических хитростях на местах — и это тоже впервые мы можем рассказать — узнала Натали Графчикова.

В небе беспилотник противника. Звучит команда «В укрытие!». Артобстрел противника закончился быстро.

«Мы — на берегу Днепра», — передает корреспондент.

Впереди — командир взвода с позывным Добрыня.

«„Добрыня“ потому что раненных на себе таскал много. Две недели назад тридцатого вытащил с минного поля», — рассказал боец.

ВСУ планируют наступление — регулярно форсируют Днепр в попытках прощупать нашу оборону. Но сразу получают отпор.

«Я мог бы сказать, что мне страшно — нет, не страшно. Мне страшно, если противник будет ездить на своей технике по моим улицам», — рассказывает «Добрыня», командир взвода десантно-штурмового батальона.

Этот десантный батальон — из добровольцев. Боец с позывным «Фейс» вернулся из Австрии, чтобы защищать родную землю.

«10 лет работал, но мне казалось, что я не там, где должен быть. Ходил по Австрии со звездой и в шапке ушанке», — рассказал боец.

Замкомандира взвода ушел на фронт со службы в столичной полиции.

«Я уволился одним днем, устроил скандал в управлении — хочу ехать на войну. В мае месяце уехал на Изюм добровольцем», — рассказал заместитель командира десантно-штурмового взвода с позывным «Маэстро».

Да и как тут остаться в стороне? ВСУ каждый день обстреливают мирные города Левобережья. Под обстрелами украинских боевиков постоянно город Олешки, снаряд гаубицы попал в третий этаж жилого дома, второй упал во дворе. Чтобы прекратились обстрелы –наши артиллеристы методично уничтожают противника и его технику. С неба поддерживает авиация. Потери украинских боевиков с каждым днем — все больше. А предстоящее наступление, о котором уже знает наша разведка, еще сильнее истощит силы противника.

Тема:
Спецоперация
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