Плавают обломки и мусор: на юго-восток Турции обрушились новые ливни

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Сильные ливни обрушились на юго-восток Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya; 5-tv.ru

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Погода

Страна еще не успела восстановиться после разрушительных землетрясений, а ее уже несколько раз затопило из-за дождей.

Юго-восток Турции затопило из-за проливных дождей. В результате наводнения пострадали жилые дома, людей пришлось эвакуировать. Движение в регионе парализовано. Дороги размыло, по улицам плавают обломки и мусор. Течение настолько сильное, что уносит даже машины.

Регион еще не успел оправиться от землетрясения, за которым последовало наводнение. И вот теперь ливни обрушились с новой силой. Метеорологи предупреждают, что дожди продолжатся и дальше.

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