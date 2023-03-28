Сугробы и гололедица: жители российских регионов вернулись в зиму

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Снег выпал в Санкт-Петербурге на фоне весенних паводков в России

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Погода

Петербуржцы жалуются на погодные аномалии.

На северо-западе России весенний паводок остановлен из-за арктического вторжения. Жители Петербурга вернулись в зиму. На дорогах и тротуарах снова снежный покров, даже растут сугробы.

Водители снижают скорость из-за гололедицы. Сегодня, 28 марта, в Петербурге ожидается еще и усиление ветра. Неустойчивая погода задержится в регионе до конца недели.

Тема:
Погода
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