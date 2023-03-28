Сугробы и гололедица: жители российских регионов вернулись в зиму
Снег выпал в Санкт-Петербурге на фоне весенних паводков в России
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Петербуржцы жалуются на погодные аномалии.
На северо-западе России весенний паводок остановлен из-за арктического вторжения. Жители Петербурга вернулись в зиму. На дорогах и тротуарах снова снежный покров, даже растут сугробы.
Водители снижают скорость из-за гололедицы. Сегодня, 28 марта, в Петербурге ожидается еще и усиление ветра. Неустойчивая погода задержится в регионе до конца недели.
- 28 мар
- Приют в Подмосковье уходит под воду: в столичном регионе начались паводки
- 27 мар
- Портал открылся: в небе над Москвой появилось черное кольцо
- 27 мар
- Вода хлынула в дома: как развивается ситуация с паводками в регионах России
- 27 мар
- Плавают обломки и мусор: на юго-восток Турции обрушились новые ливни
- 27 мар
- Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе
- 26 мар
- «Ливни века» накроют Москву в ближайшее время
- 23 мар
- Только начинается: в Гидрометцентре дали оценку ситуации с половодьем в России
- 22 мар
- Регионы РФ под водой: когда прогнозируется пик весенних паводков
- 22 мар
- «Все в воде»: какие регионы России перенимают эстафету весеннего половодья
- 21 мар
- Поверхность реки в Австралии покрылась миллионами погибших рыб
Читайте также
+6° 757 мм рт. ст.
70%
70%
76.57
0.12 82.29
-0.10
0.12 82.29
-0.10
Нашли ошибку?