«Особый вклад в экономику»: Россия увеличила поставки нефти в Индию и Китай

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Новак заявил, что поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Российские власти продолжают переориентацию на рынки дружественных стран.

Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза, заметно увеличился поток и в Китай. Россия продолжит переориентацию с Запада на рынки дружественных стран. Об этом на коллегии Минэнерго заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что продажа энергоресурсов в прошлом году обеспечила больше 40% бюджетных поступлений.

«Обеспечивалось надежное энергоснабжение наших регионов, обеспечивалось снабжение газом, нефтепродуктами, углем, экономики населения. При этом мы отмечаем, что цены на основные наши нефтепродукты были ниже уровня инфляции в прошлом году, и это тоже особый вклад в восстановление нашей экономики», — заявил Новак.

Министр также заявил, что нужно закончить работу по развитию инфраструктуры газовой отрасли. Речь идет в первую очередь о Восточной Сибири и поставках оттуда топлива в Азию. И опять-таки всего этого требует нынешняя геополитическая ситуация.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию для расследования теракта на «Северных потоках». При этом зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что США категорически отвергают «беспочвенные обвинения России против Штатов в том, что касается этого акта диверсии». Но российскому спецпредставителю было что сказать на это.

«Я бы хотел спросить у американского коллеги, как он прокомментирует слова своего президента Джо Байдена, который сказал: „Мы уничтожим эти газопроводы“ задолго до того, как они были реально уничтожены?» — спросил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Это типичное поведение для России — задавать вопросы без явной на то цели. Я не читал статью Херша, и вообще американские политики не полагаются на статьи какого-то одного журналиста», — ответил на это заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

За принятие резолюции по «Северным потокам», помимо России, выступили лишь Китай и Бразилия. Остальные воздержались. После чего представитель КНР при ООН прямо заявил, что такие действия явно говорят о желании некоторых стран что-то скрыть по поводу взрывов на российских газопроводах.

«Все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта. Мы сожалеем, что наша инициатива не прошла, но российская сторона продолжит усилия, чтобы не дать замотать эту тему», — отреагировал на решение Совбеза ООН представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия больше не будет предлагать СБ ООН проголосовать за международное расследование диверсии на «Северных потоках».

Тема:
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