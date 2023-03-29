Португалия передала Украине три танка Leopard 2

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Минобороны Португалии: на Украину прибыли три танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса.

Украинские военные сегодня решили поразить всех навыками вождения британскими танками Challenger 2.

Это — пока тренировка, но уже скоро эти боевые машины, как обещают, будут участвовать в боевых действиях.

В свою очередь, Португалия и Германия отчитались, что передали Киеву 21 танк Leopard 2. А заодно запчасти и боеприпасы.

«Три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные Португалией, уже находятся на Украине», — говорится в публикации оборонного ведомства Португалии в социальной сети.

Тема:
Спецоперация
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Португалия передала Украине три танка Leopard 2

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