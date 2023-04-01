В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма с Болдуином

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 31

Помощник режиссера фильма с Болдуином осужден условно после убийства на съемках

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма с Болдуином

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M10s

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Первым осужденным членом команды проекта «Ржавчина» стал помощник режиссера.

В деле о неумышленном убийстве оператора на съемках вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико стал помощник режиссера Дэвид Холлс. Речь идет об инциденте, главным публичным героем которого стал актер Алек Болдуин — именно в его руках оказался выстреливший в Галину Хатчинс и смертельно ранивший ее револьвер.

Как сообщает издание Variety, Холз приговорен к шести месяцам условного заключения. В проекте «Ржавчина» он был координатором по безопасности на съемках. Этот человек дал оружие в руки Болдуина, сообщив, что оно не заряжено боевыми патронами. В судебном заседании мужчина участвовал удаленно, он полностью признал свою вину.

Роковой револьвер заряжала другая участница съемок — оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид. Как выяснилось после трагедии, один из патронов оказался настоящим. И женщина, и актер, нажавший на спусковой крючок (сам он это отрицает), обвиняются в непредумышленном убийстве. Слушания относительно причастности к происшествию начнутся в мае этого года.

Инцидент на съемочной площадке, в результате которого режиссер Джоэл Соуза получил ранение, а оператор Галина Хатчинс погибла, произошел в октябре 2021 года. Алек Болдуин настаивал, что не виноват в произошедшем, так как не нажимал на спусковой крючок вопреки обвинениям. Он отказывается участвовать в слушаниях и заявляет, что выстрел произошел самопроизвольно.

Ранее стало известно, что суд разрешил Болдуину сниматься в печально известном вестерне после неумышленного убийства. Ему также позволено общаться со свидетелями по делу и пострадавшим режиссером Джоэлом Соузой. Несмотря на это, как сообщал 5-tv.ru, актер жалуется на нарушение своих прав в ходе судебных разбирательств.

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