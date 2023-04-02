Силами ВС РФ за сутки уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ
Группировки украинских боевиков ликвидированы в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии. Силами ВС РФ пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.
Также в Минобороны РФ рассказали, что в Запорожской области в районах населенных пунктов Никольское и Вишневой Донецкой народной республики ликвидированы еще две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Прежде Министерство обороны опубликовало свежие кадры и видео с зоны военных действий. На них видно, как разведывательные подразделения ВДВ готовятся к атаке на тыловые районы СВО. Также на кадрах запечатлена работа десантников по отражению контратаки украинских боевиков на позиции российских войск уже на передовой.
В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько боевиков ВСУ уничтожили российские военные на донецком направлении.
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