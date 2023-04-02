Российские войска в ходе спецоперации продолжают наступление на укрепрайоны противника в Марьинке, Авдеевке и Артемовске.

Подразделения южной группировки российских войск при содействии оперативно-тактической авиации и артиллерии уничтожили за сутки более 210 украинских боевиков и иностранных наемников на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что серьезный урон Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли не только в живой силе, но и в боевой технике. Российские бойцы уничтожили три вражеских бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

Российские войска в ходе спецоперации продолжают наступление, сосредоточившись на трех крупных укрепрайонах противника на Донбассе: Марьинке, Авдеевке и Артемовске.

Ситуация для Киева становится все более угрожающей. Очередного крупного поражения ВСУ режим Зеленского может не выдержать. Между тем на Западе, по заявлению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, уже всерьез обсуждают отправку на Украину «миротворческого контингента» для спасения главы Незалежной и его приспешников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска устроили «громкие похороны» западным танкам.