Херш предрек Байдену политическую катастрофу после подрывов «Северных потоков»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Немецкая индустрия терпит убытки без российских энергоносителей, и ответственность за это ляжет на плечи Вашингтона.

Херш предрек Байдену политическую катастрофу после подрывов «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Тема:
Северный поток

Американский журналист, представивший ранее свое расследование терактов на «Северных потоках», Сеймур Херш, предсказал президенту США Джо Байдену политическую катастрофу после подрывов российского газопровода. Своим мнением Херш поделился в интервью сайту Postil.

Журналист указал на ухудшение экономического положения Германии. По его словам, немецкую индустрию ждет тяжелый год без российского газа.

«Это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой», — заявил Херш.

Американский журналист добавил, что Вашингтон последние десятилетия опасался превращения российских энергоресурсов в оружие политического давления. Кроме того, в Штатах боятся, что ФРГ обретет независимость, а американско-немецкие отношения уже «отравлены» на официальном уровне.

В заключение Херш подчеркнул, что мнение американских разведсообществ о работе Белого дома на самом деле не совпадает с осуществляемой работой резиденции президента. Он объяснил, что западная элита не поддерживает «крики Белого дома» в адрес России и Китая, а также не поощряет преувеличения касательно происходящего в зоне СВО.

Возвращаясь к теме подрыва «Северных потоков», Херш напомнил об участии Норвегии. Он назвал Королевство «маленькой собачкой» Соединенных Штатов.

Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тема теракта на «Северных потоках» далеко не закрыта.

Тема:
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