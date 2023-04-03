НАК: убийство Татарского организовано спецслужбами Украины и агентами из ФБК*

Убийство военкора Владлена Татарского организовано спецслужбами Украины. Об этом говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального*, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», — подчеркнули в ведомстве.

Расследование произошедшего накануне взрыва в кафе на Университетской набережной в Северной столице продолжается. По последним данным городского комитета по здравоохранению, пострадали более 30 человек, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Девять пострадавших отпущены домой с легкими травмами для амбулаторного лечения. Также ранения получили двое подростков.

Военкор Владлен Татарский погиб на месте. Предварительно, эпицентр взрыва находился в подаренной ему на творческом вечере статуэтке. По подозрению в причастности к произошедшему в розыск была объявлена 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. Девушка была задержана на квартире в Выборгском районе города, где пыталась скрыться от правосудия и впоследствии улететь за границу.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021