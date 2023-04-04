Украинские боевики ударили по Донецку 20 ракетами из РСЗО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

ВСУ продолжают бить по жилым кварталам города.

Украинские боевики ударили по Донецку 20 ракетами из РСЗО

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Киевский район Донецка вновь попал под обстрел. Несколько часов назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили туда 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был совершен в 22:00. Сведений о разрушениях и пострадавших пока поступало.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила встать на защиту региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько боевики ВСУ потеряли живой силы на донецком направлении.

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