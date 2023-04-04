Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 40 человек
Среди пострадавших — трое несовершеннолетних.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе возросло до 40. Об этом сообщает Минздрав России.
«Среди пострадавших трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 человек», — говорится в сообщении.
Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского
Взрыв в заведении, где военкор Владлен Татарский проводил творческий вечер, прогремел вечером 2 апреля. Журналист погиб. По имеющейся информации от правоохранительных органов, его мощность составила около 200 грамм тротила.
Следственный комитет РФ признал взрыв терактом, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ. Подозреваемую в причастности к произошедшему ДарьюТрепову правоохранители задержали почти спустя сутки.
Ранее, как писал 5-tv.ru, друг погибшего журналиста рассказал, что тот, вероятно, догадывался, что «неудобен врагу».
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