Возле штаб-квартиры НАТО впервые идут протесты против поставок оружия Киеву

Международная акция протеста против поставок оружия Украине впервые с начала специальной военной операции (СВО) проходит у штаб-квартиры НАТО, где собрались главы МИД стран альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что группа митингующих насчитывает около 50 человек. В руках участников акции плакаты, среди которых портрет убитого в результате теракта в Петербурге военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) с траурной ленточкой и подписью — «Remember Vladlen».

Организатором акции стала ассоциация SOS Donbass, цель которой — остановить поставки оружия Киеву и призвать к диалогу с Москвой.

«Наша задача — напомнить миру 4 апреля, в день основания НАТО, о том, кто был зачинщиком войн последние 74 года, кто настоящий агрессор, и почему важно немедленно прекратить вооружение Украины, пока еще не слишком поздно», — цитирует агентство руководителя ассоциации Анну Новикову.

В числе протестующих — граждане Бельгии, Франции, Германии, Италии и Испании, а также местные выходцы из России и Украины.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одной из главных тем обсуждения на встрече министров иностранных дел стран альянса станет сближение России и Китая. Также участники саммита обсудят новую долгосрочную программу поставок оружия Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Финляндии 4 апреля подписали официальный документ о вступлении в НАТО.