Бойцы отряда «Тигр» рассказали о работе на самом «горячем» участке СВО

Они всегда там, где жарко и нужна их поддержка.

Одно из самых сложных мест на всем фронте — окрестности Авдеевки. Там как пожарная команда действует отряд «Тигр». Если кого-то прижали и требуется помощь, они тут как тут. В основном в «Тигре» служат опытные офицеры, но есть и совсем молодые ребята. О них рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

До позиции расчета идем, петляя по местности, специально сбивая противника, если в этот момент он ведет наблюдение. Такой метод передвижения в этом районе придумали сами бойцы.

«Сейчас идем не напрямую, к другой точке, откуда будем выдвигаться, а бродим. Подтверждения, что где-то контролируют и смотрят — пока нет», — говорит журналист.

Но лучше заранее следовать принятой практике и не проводить опасных экспериментов.

«С позиции выходим, по одному. Пять-десять минут прошло — второй пошел. Пять-десять прошло — третий пошел», — говорит боец отряда с позывным «Чебак».

С наших позиций также идет постоянный контроль. На одной из целей замечено движение.

«В таких вот условиях работает миномет, позиция очень непростая, но именно таким образом достигается внезапность для противника, сложно будет после его найти», — говорит военкор.

Этот расчет состоит из опытных бойцов. Кроме отработки плановых целей, они действуют и как пожарная команда, когда какому-то из подразделений нужна помощь впереди, если кого-то прижали. Именно они подавляют огонь противника. В составе отряда «Тигр» встречаются разные люди — водители, строители, некоторые еще получают образование.

«За родину, если сегодня не воевать здесь, завтра придется воевать у себя дома», — рассказывает боец с позывным «Викинг». На граждане молодой человек — студент.

Но многие все же с серьезным опытом участия в боевых действиях. Командир батареи с позывным «Пчел» родился в Донбассе, на фронте с 2016 года. Осенью получил серьезное ранение, восстановился и снова в бой.

«Работать готовы. Мы все риходим сюда, потому что знаем, за что воюем. За свой дом, за Россию, за память предков, поэтому победа за нами», — рассказывает боец.

С мотивацией и пониманием у бойцов здесь проблем нет. Представители отряда за время СВО побывали на разных направлениях, но они всегда там, где жарко и нужна их поддержка. Сейчас это окрестности Авдеевки, одно из самых сложных мест на всем фронте.