Вдовец Валентины Легкоступовой признал свою вину в ее смерти
Вдовец Валентины Легкоступовой признал, что недоглядел за певицей
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Ко дню рождения покойной супруги Юрий Фирсов заявил об отказе от своей доли наследства звезды в пользу ее детей и мамы. Теперь активно откровенничает с журналистами.
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что отчасти виновен в ее кончине. Яхтсмену стоило быть более внимательным, и возможно, он бы отвел от возлюбленной беду. Ведь накануне трагедии муж звезды 90-х будто чувствовал дыхание смерти рядом с женой. Более того, Легкоступова и сама готовилась к скорому уходу из жизни.
Как рассказал Фирсов, после гибели супруги он нашел в боковом кармане ее сумки книжицу. В ней описывались ритуалы причащения и исповедания перед кончиной. Получается, исполнительница знала свое будущее. Осознав «фатальное стечение обстоятельств», Фирсов даже поверил в судьбу и предопределенность. Жалеет теперь, что раньше был слеп.
«Я виновен в том, что недоглядел за ней», — цитирует яхтсмена NEWS.ru.
Сегодня Валентине Легкоступовой исполнилось бы 56 лет. Умерла она при загадочных обстоятельствах за несколько месяцев до 55-летия. На днях в память о жене Фирсов решил отдать ее детям и матери свою долю наследства стоимостью около 11 миллионов рублей. Супруге было бы это приятно, считает вдовец.
А бился за имущество прежде он, как сам говорит, не из жадности, а из принципа. Когда дети певицы обвинили яхтсмена в побоях и в целом причастности к смерти жены после 40 дней брака, он сильно обиделся и сделал «импульсивный шаг в ответ на клевету». Теперь остыл и вознамерился «поступить по совести».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит новый памятник на могиле Валентины Легкоступовой.
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