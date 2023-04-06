«Цель была другая»: зачем пилот упавшего украинского самолета летал в Брянской области

Что входило в задачи полета в приграничной зоне? Почему боевики использовали легкомоторный самолет? И чем известен задержанный пилот, назвавшийся Александром Морозовым?

На границе Брянской области потерпел крушение самолет, в котором находился диверсант ВСУ. Видимо, за неимением истребителей киевские радикалы перешли на самую легкую авиацию, которую практически невозможно обнаружить. Легкомоторный борт без опознавательных знаков должен был провести фоторазведку границы. А его вооруженный автоматом пилот после проваленной миссии пытался скрыться. Все подробности — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Первый вопрос и первый же ответ — лучше всяких признаний. Пилот, назвавшийся Александром Морозовым, тянет время.

«Так, цель прибытия или залета сюда?» — задали ему вопрос представители спецслужб России.

«Уффффф!!!» — ответил летчик.

Самолет цел, за исключением одной детали — воздушного винта, который сломался при полете на сверхмалой высоте. Вынужденную посадку пришлось совершить возле городка Бутовск в Брянской области. Не так уж и далеко от областного центра. И около 30 километров от госграницы.

«Знал что летишь над территорией Российской Федерации?» — поинтересовались у пилота.

«Нет! Было сказано, что мы летим на юг», — уточнил Морозов.

Юг, по странному стечению обстоятельств, поменялся местами с севером. Нарушитель воздушного пространства был вооружен автоматом, который пытался закопать в лесу, и защищен бронежилетом.

«Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — продолжил пилот.

Александр Морозов — это имя уже мелькало не только в боевых сводках, но и на украинском телевидении. Вот он, задержанный под Брянском пилот, несколько лет назад рассказывает в интервью, как помогает ВСУ и погранслужбе.

«В 2014 году мы сидели здесь сутками, ночевали здесь — такие были задачи. В 2015-м — немного легче, в 2016-м работаем по медицине», — рассказывал тогда Морозов.

В 2016 году вместе с друзьями он создал так называемый «Гражданский воздушный патруль», который занимался разведкой местности и вывозом раненых из мест боевых действий. С развитием российской СВО задачи стали сложнее и на порядок опаснее. Что мог в реальности делать пилот Морозов, перелетев госграницу, об этом могут только догадываться военные эксперты.

«Про „не знал, куда летел“ — это, конечно, смешно, если бы не обстоятельства. На самолете всегда есть магнитный, механический компас и почти всегда есть курсовая система. Которая показывает с точностью до градуса, куда ты летишь», — отметил блогер Fighterbomber.

Задача прощупать систему ПВО в приграничном районе — самая вероятная. Версия более фантастическая — подготовка теракта — пока не нашла подтверждения. Хотя и ее нельзя отбрасывать — в указанном районе много стратегически важных объектов.

«Связано с нефтепроводом. На него атаки были, беспилотники летали, известный нефтепровод „Дружба“. Все было спланировано, знал, что делает. Цель была другая, деньги заплатили за какой-то теракт, который он готовил», — оценил ситуацию летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Самолет, на котором летел Морозов, — идеальная машина именно для посадок в чистом поле, без аэродрома. Да и летел он не один. У него был ведомый, сопровождающий, на точно такой же машине, который испарился без следа.