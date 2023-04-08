Кошмар для пяти стран: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 83

NYT: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине

Кошмар для пяти стран: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Тема:
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Всего было обнародовано порядка 100 документов, на некоторых из которых стояла маркировка — содержание не должно стать известным представителям какой-либо другой страны.

В Сеть в очередной раз утекли секретные документы США по Украине, сообщила газета The New York Times. Согласно материалу, всего было обнародовано порядка 100 документов. Некоторые из них были с грифом «Совершенно секретно». В их числе оказались и бумаги по Ближнему Востоку и Китаю.

Согласно данным издания, документы по вопросу Украины включают фото графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск. По вопросу Китая и Ближнего Востока — данные брифингов нацразведки США. Отмечается, что масштаб утечки настолько велик, что может нанести колоссальный ущерб властям.

«Высокопоставленные сотрудники разведки назвали утечку «кошмаром для «Пяти глаз» (США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду — Прим.ред.)», — сообщило издание.

В США уже отреагировали на неприятное известие. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Минобороны страны уже разбирается в случившемся.

Пентагон начал изучать обстоятельства утечки данных о готовящемся наступлении Украины

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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