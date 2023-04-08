Точным ударом! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36

Российские бойцы продолжают оттеснять все дальше от Донбасса украинских боевиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало новые кадры из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых секундах ролика — боевая работа экипажей танков Т-72Б3М, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ. Для получения информации о местонахождении противника и корректировки огня солдаты взаимодействуют с расчетами БПЛА.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 «Малка». Артиллеристы выполняют задачи по уничтожению объектов и позиций ВСУ. Удары наносятся осколочно-фугасными снарядами на дальностях до 40 километров — недосягаемых целей для орудия практически нет.

Тема:
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