Точным ударом! Лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают оттеснять все дальше от Донбасса украинских боевиков.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало новые кадры из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых секундах ролика — боевая работа экипажей танков Т-72Б3М, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ. Для получения информации о местонахождении противника и корректировки огня солдаты взаимодействуют с расчетами БПЛА.
На следующих кадрах уже показана боевая работа расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 «Малка». Артиллеристы выполняют задачи по уничтожению объектов и позиций ВСУ. Удары наносятся осколочно-фугасными снарядами на дальностях до 40 километров — недосягаемых целей для орудия практически нет.
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