Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как обстоят дела на передовой сегодня.

Как бы то ни было — наступление действительно готовится. И оно начнется в ближайшие недели — об этом прямо говорит американский госсекретарь. Российские бойцы на фронте все прекрасно понимают и строят активную оборону. Что это значит — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Враг не пройдет

Эта дорога ведет к селу Верхнекаменскому, которое сейчас под контролем Киева. Эксклюзивные кадры, пока затишье, можно снять некоторые дома в населенном пункте. Но нас, похоже, обнаружил украинский наблюдатель. Огонь беспокоящий, не прицельный, но мы все же покидаем занятую высоту, ведь враг может подключить и артиллерию.

«Вот такие куски, осколки вражеских снарядов падают на эту территорию», — показал Денис Кулага.

О стрельбе в нашем секторе сообщают минометчикам, украинский наблюдатель выявлен, начинается огневая работа. На горизонте появилась инженерная техника ВСУ, значит, поблизости ведутся работы по укреплению их линии обороны.

«Здесь же, буквально в километре от позиций, в бешеном темпе работают наши минометчики, не давая украинским военным окопаться на нашем направлении», — подчеркнул военный корреспондент.

Ответ со стороны ВСУ не заставляет себя ждать. Быстрым шагом покидаем укрытие.

«Приходится бежать и параллельно смотреть, куда, если что нырять, но пока все благополучно», — добавил Кулага.

Так выглядит работа на основном фланге северского направления. Перемещаемся правее от Верхнекаменского — к окрестностям поселка Белогоровка.

«Дороги сейчас непроходимы, но для наших танков это не проблема. Они, как известно, грязи не боятся. И вот, очередной экипаж выходит на боевую работу», — пояснил военкор.

По асфальту в пару километрах от противника танк выходит к своей цели — западной фильтровальной станции Белогоровского водоканала. Огромная территория предприятия превратилась в крупный форпост ВСУ. Вместе с разведчиками занимаем удобную позицию и наблюдаем за огневой работой.

«Укрытий на данном участке фронта не так уж и много, тем более сохранившихся укрытий. Но выручает погода: в ближайшую неделю будет вот так пасмурно и это, по крайней мере, гарантирует, что в этом радиусе вражеских беспилотников не будет», — добавил журналист.

Наши операторы БПЛА приноровились к трудным погодным условиям и ведут корректировку танкового огня. Точное попадание по зданию, где ВСУ укрывает свой личный состав. Еще серия залпов… и на этом участке фронта становится тише. Перемещаемся левее по линии соприкосновения — на спорное направление, где минометчики своим огнем поджимают северский гарнизон ВСУ.

Таким образом наши силы выравнивают линию фронта и пробивают дорогу к городу Северску. Мы же соединяемся с нашими группами штурмовиков и инженеров и готовимся к выходу из серой зоны.

«Успешно добираемся до точки эвакуации: а вот уже и наш „Урал“, и оператор уже внутри, соответственно, выходим из зоны боевых действий», — показал Кулага.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.