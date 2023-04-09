Во время захвата храма УПЦ под Киевом внезапно умер один из нападавших

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм В Киевской области. Один из радикалов напал на священника, после чего умер. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов страны.

Все произошло в селе Липовец. По словам очевидцев, пытавшийся посягнуть на религиозные святыни во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) успел вырвать из рук священника крест и бросил его. А после внезапно почувствовал себя плохо. Упал на землю и скоропостижно скончался.

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«В селе была организована рейдерская атака на храм. В результате один из нападавших умер. Человеку стало плохо, когда он напал на священника», — сообщили в Союзе православных журналистов Украины.

Местные стражи порядка пока не прокомментировали произошедшее.

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