Во время захвата храма УПЦ под Киевом внезапно умер один из нападавших
Инцидент произошел в селе Липовец.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм В Киевской области. Один из радикалов напал на священника, после чего умер. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов страны.
Все произошло в селе Липовец. По словам очевидцев, пытавшийся посягнуть на религиозные святыни во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) успел вырвать из рук священника крест и бросил его. А после внезапно почувствовал себя плохо. Упал на землю и скоропостижно скончался.
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«В селе была организована рейдерская атака на храм. В результате один из нападавших умер. Человеку стало плохо, когда он напал на священника», — сообщили в Союзе православных журналистов Украины.
Местные стражи порядка пока не прокомментировали произошедшее.
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