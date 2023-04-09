«Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Посол Украины в Британии Пристайко: Киев скрывает «ужасное число» потерь ВСУ

«Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация Украинский кризис

По утверждению дипломата, страна признает реальные потери после кого, как закончится конфликт.

Пока киевский режим тщательно скрывает потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил — это будет «ужасное число».

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. ‹...› Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал дипломат в беседе с Daily Express.

Пристайко отметил, что страна признает потери после кого, как закончится конфликт. Он также подтвердил намерение киевского режима воевать «до последнего украинца» и указал, что было мобилизовано миллион человек.

К слову, на сегодняшний день уже имеются некоторые подсчеты о потерях в ВСУ. Так, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса киевский режим потерял более 300 тысяч боевиков. Это число погибших и без вести пропавших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские бойцы защищают левый берег Днепра.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
9 апр
Исчисляются тысячами: в США озвучили потери ВСУ
8 апр
Гигантские потери: 370 боевиков ВСУ ликвидировано на донецком направлении за сутки
8 апр
Бойцы ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ на купянском направлении ударом из РСЗО
8 апр
Артиллерия ВС РФ уничтожила 14 боевиков ВСУ под Херсоном во время ночного удара
8 апр
Боец привез в зону СВО своего пса и учит искать мины: «Однажды принес ее в зубах»
8 апр
Частичка души и сердца: врач из Рубежного спасла жителей города от голода, открыв пекарню
8 апр
Кошмар для пяти стран: в Сеть утекли новые секретные данные США по Украине
8 апр
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области
8 апр
В США предсказали исход возможного наступления ВСУ
7 апр
Сенатор Бондарев спрогнозировал возможные сроки наступления ВСУ
+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.40
1.73 90.29
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
«Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ
6:18
Перелом носа и черепно-мозговая травма: сына Ксении Новиковой избили в школе
5:59
«Американская Банановая Республика»: как скандал вокруг Трампа отразится на выборах в США
5:40
Между Карлом III и Англиканской церковью возникли разногласия из-за коронации
5:20
Параллельными курсами: чем завершилась поездка Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай
4:56
Лолита рассталась с молодым возлюбленным: «У меня долго никто не держится»

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
«Нам некогда ругаться»: Федункив раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем
Отец Киркорова в 90 лет разводится с женой из-за новой любви
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео