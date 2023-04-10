В Кремле ответили на вопрос о Параде Победы в Москве в 2023 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 856

Песков: в Москве планируется проведение Парада Победы в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ruptly.tv; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы

Главы регионов вправе самостоятельно принимать решения о проведении праздничных мероприятий исходя из соображений безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, состоится ли в Москве главный парад Победы в 2023 году. Во время общения с журналистами он сообщил о подготовке столичных мероприятий к 9 Мая.

«Что касается главного парада, то он готовится, и планируется проведение», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Кроме того Песков объяснил причину отмены парада в Курске. По его словам, проведение подобных мероприятий — прерогатива глав регионов. Они могут принимать соответствующие решения, в основу которых ложится безопасность граждан.

«Безопасности граждан — это главный и единственный приоритет», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле обозначили изменениях в планах проведения парада Победы.

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