Более 290 украинских боевиков уничтожены на донецком направлении бойцами Южной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что наряду с живой силой противник понес существенный урон в военной технике. Уничтожены самоходная установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пять боевых бронированных машин.

Успешными действиями отличилась и группировка войск «Восток». На южнодонецком и запорожском направлениях ее бойцы за минувшие сутки уничтожили 50 боевиков, боевую бронированную машину, два пикапа и артиллерийскую установку «Гвоздика».

На купянском и краснолиманском направлениях благодаря усилиям подразделений группировок «Запад» и «Центр» противник потерял в общей сложности 150 человек личного состава.

Также Минобороны опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В боевой работе артиллеристы следуют принципу «одна цель — одна позиция», это лишает боевиков ВСУ возможности нанести прицельный ответный удар. «Грады» работают по опорным пунктам и укреплениям противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России ликвидировала около 90 украинских неонацистов на двух направлениях.