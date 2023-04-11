Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
Американский журналист Херш обвинил Байдена в неразумной политике
Фото, видео: Reuters / JONATHAN ERNST; 5-tv.ru
Журналист напомнил про взрывы на «Северных потоках», из-за которых теперь страдают немцы.
Американский публицист Сеймур Херш обвинил президента США в неразумной политике. В интервью немецкой прессе, автор расследования взрывов «Северных потоков» дал действиям Джо Байдена весьма нелестную характеристику и заявил, что он просто подставил немецкого канцлера Олафа Шольца.
«У Байдена, безусловно, есть шанс попасть в топ-лист самых глупых послевоенных (после Второй мировой войны. — Прим. ред.) президентов США: взорвать газоснабжение союзника, оставить канцлеру Германии проблемы, из-за которых он не может обеспечить процветание и энергоснабжение граждан, — это неразумно», — заявил журналист немецкому изданию.
Также Херш рассказал, что США собирались шантажировать Россию подрывом газопроводов.
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