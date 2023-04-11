Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»

Эфирная новость 32

Американский журналист Херш обвинил Байдена в неразумной политике

Фото, видео: Reuters / JONATHAN ERNST; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Журналист напомнил про взрывы на «Северных потоках», из-за которых теперь страдают немцы.

Американский публицист Сеймур Херш обвинил президента США в неразумной политике. В интервью немецкой прессе, автор расследования взрывов «Северных потоков» дал действиям Джо Байдена весьма нелестную характеристику и заявил, что он просто подставил немецкого канцлера Олафа Шольца.

«У Байдена, безусловно, есть шанс попасть в топ-лист самых глупых послевоенных (после Второй мировой войны. — Прим. ред.) президентов США: взорвать газоснабжение союзника, оставить канцлеру Германии проблемы, из-за которых он не может обеспечить процветание и энергоснабжение граждан, — это неразумно», — заявил журналист немецкому изданию.

Также Херш рассказал, что США собирались шантажировать Россию подрывом газопроводов.

Тема:
Северный поток
6 апр
Херш раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» польско-украинской группой
5 апр
Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках»
4 апр
Страховка возобновлена: в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока»
3 апр
На Западе обсуждают причастность Варшавы и Киева к подрыву «Северных потоков»
2 апр
Херш предрек Байдену политическую катастрофу после подрывов «Северных потоков»
30 мар
Сергей Лавров о теракте на «Северных потоках»: «Тема далеко не закрыта»
30 мар
«Рыльце в пушку»: Лавров высказался о поведении западных стран в ситуации с СП
29 мар
Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
29 мар
Посольство РФ в США: Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках»
29 мар
Союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг СП
+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

1:40
Остался лишь пепел: пожар в селе под Нижним Тагилом уничтожил десятки домов
1:20
ВКС РФ поразили «умными» бомбами позиции ВСУ в Херсонской области — видео
0:59
Решил жениться? У новой возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце
0:45
Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
0:20
Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»
0:07
Код красный: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Раньше пыталась понравиться, сейчас просто работаю: Подкаминская о кастингах
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео