В Запорожской области задержали украинского агента

Молодой мужчина много за свои услуги не просил — получал до 2,5 тысячи рублей за каждое задание.

В Запорожской области задержан россиянин, являвшийся агентом главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах региона.

Он «работал» и в Херсонской области — передавал ГУР координаты военных и гражданских объектов двух новых российских регионов.

«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что подозреваемый является гражданином России, ему 22 года. От украинских спецслужб он получал до 2,5 тысячи рублей за одно задание. Согласно данным следствия, мужчина общался со своим «начальством» через мессенджер Telegram. В сообщениях ему, помимо прочего, предлагалось вступить в легион «Свобода России»*.

Правоохранители также выясняют, мог ли задержанный быть причастен к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля. За сотрудничество с киевским режимом ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже. По данным следствия, он собирал секретные данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса России и передавал их американским властям.

* — признан террористической организацией в РФ, его деятельность запрещена на территории страны.