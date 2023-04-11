Танк Т-80 — зверь, а не машина! Лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают выполнять цели спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало новые кадры из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых секундах — боевая работа экипажей танков Т-80. Бойцы оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских сил. На кадрах танковый экипаж уничтожил командный пункт ВСУ. Боевая машина отработала по противнику, после чего скрылась за рельефом местности. Цель была поражена.
На следующих кадрах — боевая подготовка военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе СВО. До линии боевого соприкосновения несколько километров. На этом полигоне огневая и тактическая подготовка проводится каждый день по несколько часов. Как ночью, так и днем. Здесь бойцы отрабатывают сценарии реального боя.
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