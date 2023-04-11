«Три варианта»: в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ

Украинская сторона усилено анонсировала свое весеннее наступление, но вдруг начала избегать разговоров о нем. Что пошло не так?

Генеральный штаб ВСУ решится на начало контрнаступления в последний момент. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире немецкого телеканала ARD.

«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта», — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал новости об утекших секретных данных Пентагона, из-за которых ВСУ якобы пришлось изменить свои военные планы. По словам Данилова, спецслужбам стоит быть более внимательными и аккуратными, когда речь заходит о документах с пометкой «секретно». Кроме того он подчеркнул, что планы киевского режима знал крайне узкий круг лиц, и «информатор» западных СМИ в их чисто не входит.

В Кремле тоже отреагировали на утечку секретный документов США. По словам пресс-секретаря президента РФ, в сеть попала весьма интересная информация, которую усилено изучают по всему миру. Однако слежка американских разведслужб за европейскими политиками — давно не новость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков прокомментировал сообщения о причастности России к «сливу» данных Пентагона.