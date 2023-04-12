Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе Петербурга

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

Ровно десять дней назад случилась трагедия, в которой обвинили Дарью. Она вину не признает?

Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Адвокаты обжаловали арест Дарьи Треповой, которую обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Ранее суд решил арестовать подозреваемую до 2 июня текущего года, тогда заседание прошло в закрытом режиме.

Известно, что Трепову обвинили по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств». Следствие выяснило, что действия Дарьи были согласованы кем-то из Украины.

Еще 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной случилась трагедия — погиб военкор Владлен Татарский. В последние минуты жизни он держал в руках статуэтку, подаренную Треповой, которая пришла на творческий вечер и представилась Анастасией. Внутри изделия оказалась самодельная взрывчатка, которая сработала и привела к гибели журналиста. В том числе были ранены 42 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как очевидица описала действия Треповой во время теракта.

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