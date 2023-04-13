Тонкий лед: рыбаков и «неграмотных» чуть не убило резкое потепление под Челябинском

Одни катаются на льдинах, как на досках для серфинга, другие ловят рыбу. Почему опасность оказаться в ледяной воде не останавливает россиян? И как с такими нарушителями борются инспекторы?

Если извержения вулканов прогнозировать сложно, то приход весны мы научились предсказывать уже давно. Оттого становится еще удивительнее, почему многие до сих пор не слушают синоптиков и спасателей, рискуя своей жизнью все чаще. В Челябинской области резкое потепление, и МЧС там перешло на усиленный режим работы. Все как раз из-за таких персонажей. Корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев все расскажет.

Вероятно, эти молодые люди предполагали, что на них не распространяются законы физики. Решили покататься на льдинах словно на досках для серфинга. И это в плюсовую погоду, когда лед на водоемах больше напоминает прозрачную пленку.

Если опасную для жизни подростковую шалость можно списать на возраст, то действия этих мужчин логическому объяснению не поддаются. Рыбак на льдине точно из той категории людей, которым не писаны вообще никакие законы.

Сотрудникам МЧС Челябинской области пришлось спасать несколько человек во время рейда по водоемам. На весеннем льду — большие трещины, проталины и огромная полынья. Но это не мешает экстремалам ловить рыбу и просто прогуливаться по замерзшей поверхности воды. Этот пенсионер — словно школьник, не выполнивший домашнее задание — дает слово исправиться.

«Лед очень хрупкий. Вы не смотрите, что он толстый. Он хрупкий», — призвал спасатель рыбака.

Такие заявления спасатели слышали уже не раз.

«Я не в курсе дела был», — сказал пожилой мужчина.

В случае с другим рыболовом профилактической беседой не ограничились. В отношении нарушителя составили протокол.

— Вы согласны с нарушением?

— Нет.

— Вы видели там аншлаги стоят?

— Ну я думал…

— Что там выход? Вы читать умеете?

— Нет, я ж говорю, я неграмотный.

Участковый Давид Сейфуллаев пояснил, что выход людей на лед запрещен. За нарушение данного правила грозит либо предупреждение, либо административная ответственность в размере 500 рублей. Рейды спасатели и полицейские будут проводить до тех пор, пока не сойдет лед.