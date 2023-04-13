ФСБ установила соучастника убийства Владлена Татарского

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили возможного соучастника убийства Владлена Татарского. Им, по версии следствия, является некий мужчина по имени Юрий Денисов.

В ФСБ уточнили, что гражданин объявлен в международный розыск.

Кроме того, ФСБ официально назвала спецслужбы Украины организаторами убийства Татарского.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами полиции установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим („Владлен Татарский“) и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в Петербурге, обжаловала ее арест.