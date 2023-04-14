Аномальный градовый шторм обрушился на Саудовскую Аравию и крушит все вокруг

Стихийные бедствия не закончатся до выходных, передают синоптики.

Мощный градовый шторм обрушился на Саудовскую Аравию. Несмотря на теплую погоду, пустыни похожи скорее на Антарктиду. При падении глыбы льда крушили здания и автомобили.

Также пострадали посевы. Шторм бушует в стране уже не первый день. Снегопад сменился ливнем, теперь пошел град. Синоптики предупреждают, что природные бедствия не закончатся до выходных.