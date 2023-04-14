Аномальный градовый шторм обрушился на Саудовскую Аравию и крушит все вокруг
Аномальный градовый шторм обрушился на Саудовскую Аравию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Asad; 5-tv.ru
Стихийные бедствия не закончатся до выходных, передают синоптики.
Мощный градовый шторм обрушился на Саудовскую Аравию. Несмотря на теплую погоду, пустыни похожи скорее на Антарктиду. При падении глыбы льда крушили здания и автомобили.
Также пострадали посевы. Шторм бушует в стране уже не первый день. Снегопад сменился ливнем, теперь пошел град. Синоптики предупреждают, что природные бедствия не закончатся до выходных.
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