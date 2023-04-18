Гидрометцентр РФ: в столицах начинается настоящий май, а в Сибирь вернется зима
Гидрометцентр: майская погода вернется в среднюю полосу России
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
В средней полосе России в конце недели ожидается почти летняя температура.
В средней полосе России к концу недели наступит настоящий май с температурой воздуха до +18 градусов, сообщает URA.RU со ссылкой на данные заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной. Тепло станет в столице, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской и Самарской областях. При этом Сибирь, Забайкалье и Бурятию ждет возвращение зимней погоды.
«В средней полосе России на неделе ждем очередное повышение температуры до +13, +18 градусов. То есть опять вернется майская погода. Но пока, в ближайшие две-три ночи, до 20 апреля на юге европейской части страны прогнозируются заморозки до -1, -4 градусов», — рассказала эксперт.
По словам Паршиной, холода задержатся до конца недели в Луганской и Донецкой народных республиках, Краснодарском крае и Ставропольском, в Северной Осетии и Калмыкии. Она посоветовала фермерам озаботиться состоянием теплолюбивых растений в эти дни и укрыть их от заморозков. Что же касается возвращения зимы в три упомянутых региона, здесь ожидается обильный мокрый снег и ветер до 21 метра в секунду.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробные рекомендации по отдыху на майские праздники в России с точки зрения путешествий и нюансов трудового права. Как обычно, в этом месяце производственный календарь украсят традиционные долгие выходные, появятся также и дополнительные. Специалисты рассказали, в каких регионах страны в эти дни будут лучшие погодные условия для мини-отпуска и когда выгоднее брать отгулы на работе.
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