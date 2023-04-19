В Кремле опровергли сообщения о диверсионных планах России в Европе

В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке российской стороной диверсий на объектах энергетической инфраструктуры Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дезинформирующие источники уделить больше внимания расследованию терактов на нитях «Северного потока».

СМИ Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции провели совместное расследование, в котором заподозрили Россию в составлении карты электростанций и газопроводов ЕС для совершения на них диверсий.

Песков сообщил, что СМИ упомянутых стран ошиблись в своем расследовании. Он отметил, что Россия вновь оказалась виновной беспочвенно.

«Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на „Северных потоках“, теме необходимости прозрачного, срочного, широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов саботажа», — заявил пресс-секретарь.

Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были разрушены в ночь на 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром Швеции были зафиксированы два мощных подземных толчка в районе ЧП, также служба госбезопасности Швеции обнаружила взрывчатку на месте происшествия.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ России предотвратила диверсию на объекте энергосистемы на Крымском полуострове.