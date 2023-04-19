Неожиданный поворот: Алек Болдуин подал иск на родственников Галины Хатчинс

Со слов актера, мать и сестра погибшей пытаются нажиться на ее смерти.

Неожиданный поворот в деле знаменитого актера Алека Болдуина. Ему, напомним, инкриминировали непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс. Так вот теперь сам Болдуин выступает с обвинениями — мать и сестра погибшей якобы пытаются нажиться на трагедии. Только, казалось, скандал начал утихать, как объявились новые родственники Галины из-под Киева. Они тоже хотят моральной компенсации, как минимум, за свой несостоявшийся переезд в Америку. Корреспондент «Известий» Снежанна Назаренко — о реакции в Голливуде.

Сестра и мать Галины Хатчинс пытаются заработать на ее гибели. Такое заявление направил в суд Алек Болдуин и потребовал отклонить иск украинской семьи убитой женщины-оператора на съемках фильма «Ржавчина». Актер уверен, что его просто хотят ограбить.

«Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна при любых обстоятельствах. Однако истцы, которые были удалены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют возможности подать иск против ответчиков. Этот иск — ошибка», — заявил Болдуин.

Украинские родственники Галины Хатчинс утверждают, что она давно перевезла бы их в США, если бы была жива. А Болдуина обвиняют в халатности, намеренном причинении эмоционального страдания и потере покоя. К ним подключились и три члена съемочной группы, они тоже подали иск на голливудского актера и создателей киноленты. Но пока что приговор вынесли только помощнику режиссера — полгода условно за небрежное обращение с оружием.

Алек Болдуин на данный момент практически единственный косвенный виновник событий двухлетней давности, который пока еще не осужден. По совместительству самый богатый из тех, кто присутствовал на съемочной площадке «Ржавчины». Тогда, два года назад, именно он сделал тот роковой выстрел из пистолета, который по всем правилам не должен был быть заряжен. Погибла оператор, уроженка Украины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение. Сам Болдуин тогда утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. И обвинил во всем ответственного за реквизит.

«Кто-то принес на съемочную площадку боевые патроны. Много патронов. И один из них оказался в том пистолете. Если бы этого не произошло, то этого разговора не было бы. Не могу представить, что когда-нибудь снова буду сниматься в кино, где есть оружие, просто не могу», — уточнял Болдуин.

Странное совпадение — иск из Украины пришел как раз, когда Болдуину дали роль впервые после трагедии. Все эти два года суд запрещал актеру сниматься. А теперь он снова получает огромные гонорары, да еще и за образ агента АНБ, которого просто невозможно представить без оружия.

В сеть уже утекли снимки со съемочной площадки. Актер одет в костюм, очень похожий на тот, который носят спецслужбы. И этот образ может сыграть с ним злую шутку в будущем суде.

Накануне каждого заседания звезде Голливуда продолжают припоминать аресты, драки и дебоши, кстати, Болдуин проходил курсы по управлению гневом. Не удивительно, что в последний раз он даже не явился на процесс, хотя и направил заявление о непризнании вины. Впрочем, навстречу ему уже пошли. Из обвинений по делу исключили пункт о применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства. И теперь вместо пяти лет заключения ему может грозить 18 месяцев тюрьмы или штраф до пяти тысяч долларов.