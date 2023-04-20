ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара
Поражение противнику было нанесено в ходе контрбатарейной борьбы.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
В районе Угледара обнаружен и расчетом орудия «Мста-Б» уничтожен минометный расчет противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Он добавил, что украинские националисты были выявлены и ликвидированы в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк».
Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара
- 20 апр
- «Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ
- 20 апр
- На южнодонецком направлении ликвидирована разведгруппа ВСУ
- 20 апр
- Российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара
- 19 апр
- СМИ сообщили о взрывах на территории Украины
- 19 апр
- ВСУ оставили стратегический узел обороны в ДНР
- 19 апр
- «Не хотел отвлекать от дел»: Владимир Путин назвал мотивы поездки в зону СВО
- 19 апр
- В Артемовске уничтожен «Перун» — участник поджога Дома профсоюзов
- 19 апр
- «Запас заканчивается»: зачем Киеву нужны срочные поставки зенитных ракет
- 19 апр
- «Элемент психологической войны»: зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ
- 19 апр
- Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
Читайте также
34%
0.05 89.37
-0.20
Нашли ошибку?