Российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28

ВС РФ обнаружили и пресекли попытку авиаудара.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

ВС РФ уничтожили украинский самолет в районе Угледара. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки „Восток“. Оператором переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) „Игла“ соединения морской пехоты ТОФ в районе Угледара был сбит самолет Су-25 ВСУ», — рассказал офицер.

Он добавил, что на запорожском направлении ЗРК «Тор» сбил беспилотник самолетного типа.

Спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Задача России в рамках спецоперации на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе ДНР.

Тема:
Спецоперация
20 апр
«Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ
20 апр
На южнодонецком направлении ликвидирована разведгруппа ВСУ
20 апр
ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара
19 апр
СМИ сообщили о взрывах на территории Украины
19 апр
ВСУ оставили стратегический узел обороны в ДНР
19 апр
«Не хотел отвлекать от дел»: Владимир Путин назвал мотивы поездки в зону СВО
19 апр
В Артемовске уничтожен «Перун» — участник поджога Дома профсоюзов
19 апр
«Запас заканчивается»: зачем Киеву нужны срочные поставки зенитных ракет
19 апр
«Элемент психологической войны»: зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ
19 апр
Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

5:50
«Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ
5:43
От либидо до патологии: чем опасен высокий и низкий уровень тестостерона у мужчин
5:32
На южнодонецком направлении ликвидирована разведгруппа ВСУ
5:31
ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара
5:30
Российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара
5:18
«Утомительно, невозможно»: певица Валерия призналась в усталости от внучки

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео