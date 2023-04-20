Российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара
ВС РФ обнаружили и пресекли попытку авиаудара.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ уничтожили украинский самолет в районе Угледара. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«На южнодонецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки „Восток“. Оператором переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) „Игла“ соединения морской пехоты ТОФ в районе Угледара был сбит самолет Су-25 ВСУ», — рассказал офицер.
Он добавил, что на запорожском направлении ЗРК «Тор» сбил беспилотник самолетного типа.
Спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Задача России в рамках спецоперации на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе ДНР.
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