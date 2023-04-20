Бьют по людям: как выглядит Новая Каховка после обстрелов ВСУ
Военкор «Известий» показала последствия обстрелов Новой Каховки боевиками ВСУ
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru
Местные жители устали от постоянной опасности, которая нависла над ними из-за бесчинств украинских националистов.
Еще один излюбленный способ радикалов — держать в страхе мирное население Донбасса. Яркий пример — события в Новой Каховке.
Уже двое суток город подвергается обстрелам. Их жертвой стал один человек, как минимум двое получили ранения. Местные власти также сообщают об ударах по пожарной части, городскому водоканалу и электростанциям. Военкор «Известий» Натали Графчикова побывала на месте событий.
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